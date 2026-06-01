第97回都市対抗野球大会近畿地区2次予選（わかさスタジアム京都、シティ信金スタジアム）は、6月2日に開幕する。4年ぶり39回目の本大会出場を狙う日本新薬は、今季から主将に就任した浜田竜之祐内野手（33）がチームをけん引。チームの現状に手応えを感じつつ、意気込みを明かした。「若い投手陣が出てきた場面でしっかり投げてくれた。都市対抗予選に向けて締まった試合を多くできたので、凄く良かったと思います」成長著し