俳優の池松壮亮が主演を務める映画『開戦前夜』が、7月31日に公開されることが決定した。2025年8月に放送されたNHKスペシャル『シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜』のドラマパート（前後編計98分）をもとに、138分の完全版として劇場公開される。【動画】映画『開戦前夜』予告編本作は、ノンフィクション作家・猪瀬直樹氏の著書『昭和16年夏の敗戦』を原案に、太平洋戦争開戦前夜に実在した「総力戦研究所」を題材とした作