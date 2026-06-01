【専門家の目｜太田宏介】日本はアイスランドに1-0で勝利森保一監督率いる日本代表は5月31日、北中米ワールドカップの壮行試合としてキリンチャレンジカップ2026のアイスランド代表戦と対戦。FW小川航基のゴールがあり1-0で勝利を収めたなか、元日本代表DF太田宏介氏がこの試合で見えたポジティブな面に言及している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇渡米前最後の一線を白星で締めくくった。日本は