荷物が増えることが想定されるショッピングや旅行のときには、コンパクトに折りたためるサブバッグが重宝します。今回、FTN編集部レポーターのともさんが【ダイソー】で見つけたのは、驚きの技ありバッグ！ 一見ハンドバッグかと思いきや、まさかの姿に変身するようで……？ 550円というお財布に嬉しいダイソー価格なので、荷物が多くなりがちという人はぜひGETしてみて。 変形して真の姿を見せる技あり