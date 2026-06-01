作った食事に文句を言われるのは、本当に腹が立ちますよね。今回は、筆者の友人が夫から文句を言われた際に実行した“ある作戦”について紹介します。 食事のたびに文句を言う夫 夫は夕食のたび、何かしらの文句や小言を言う人です。 「また肉じゃがか……」 「似たようなものしか作れないのかよ～」 出した料理は全部食べるのに、何も文句を言わずに食べることはありません。 私は一人暮らし歴が長く、ある程度