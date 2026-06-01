記事ポイント今年で39回目を迎える嵐山の初夏の風物詩「嵐山若鮎祭2026」が6月13日・14日に中之島公園で開催されます炭火焼き若鮎の試食は1日限定400匹・事前予約制で、1口1,500円（1ドリンク付き）の参加協力金が必要です鮎のつかみ取り体験や桂川水族館など、子連れ家族でも楽しめる体験コンテンツが会場に揃います 京都・嵐山で毎年初夏に開催されてきた「嵐山若鮎祭2026」が、2026年6月13日（土）・14日（日）に嵐山・中