記事ポイントMRIコイル市場は2025年の約21億米ドルから2035年に約36億米ドルへ、年平均成長率約5.5%で拡大予測神経系疾患の世界的増加を背景にRFコイルが市場の45%を占め、高磁場MRI普及が需要を加速北米が36%の最大シェア、日本はMRI設置密度の高さと高齢化で急成長市場として分析 市場調査会社SDKI Analyticsが2026年5月20日に公表したレポートによると、磁気共鳴画像法用コイル（MRIコイル）市場は2025年から2035年にかけ