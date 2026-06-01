女優の田村芽実が5月31日、自身のインスタグラムを更新。引っ越しをしたことを報告した。 【写真】年月を感じさせるタイル張りのお風呂まさかの湯船の中での姿 田村は「古木の匂いが恋しくて、また古い家に引っ越しました。お風呂はタイルすでに、5箇所ほど蚊に刺されました、めちゃくちゃ痒い」と記し、タイル張りの浴槽の中から顔をのぞかせるショットをアップした。 田村は2022年に「古民家に引っ越してちょうど