記事ポイントバッグOEM/ODMのきつつき工房が、売れ残った在庫を製造代金の70%で全量買い戻す「全量買い戻し保証サービス」を2026年5月20日より開始利用料金は製造代金の10%で、納品月の翌月から12〜18か月目の間に買い戻し保証が適用される2025年中に同社が納品した製品の約97%が完売という実績を背景に、スタートアップや個人クリエイターの在庫リスクをゼロにする仕組みを整えた バッグのOEM/ODM製造を手掛けるきつつき工房