お笑いコンビ・COWCOWの多田健二(51)が5月31日、自身のX(旧ツイッター)を更新。話題の音楽グループ「モナキ」メンバーのモノマネを披露した。 【写真】あれ？思った以上に似てる…COWCOW・多田の「老ヨネ」 多田は「老ヨネ」と短く記して、写真を投稿。かつらとみられるセンター分けの髪、黄色のジャケットとヒラヒラ感のある蝶ネクタイは「モナキ」おヨネを想起させる姿だった。 コンビのオフシ