歌手のマイアが、「レディ・マーマレード」発売25周年を記念して、シンガー・ソングライターのクリスティーナ・アギレラ、ピンク、リル・キムと再集結したいとの意向を明かした。映画「ムーラン・ルージュ」のサウンドトラックのために収録された2001年の大ヒット曲。当時はメンバー内での確執も報じられていたが、マイアはまた集まりたいと思っているという。 【写真】休暇中