記事ポイントJAPAN AI AGENTが「ITreview The Best Software in Japan 2026」で3部門を受賞「Rookie of the Year」「Best Software by Category（AIエージェントツール部門）」「Best Software for AI Powered Features」に選出評価はリアルユーザーによる満足度・使いやすさ・サポート品質などのスコアと閲覧数・比較数を組み合わせたITreview Scoreによるもの JAPAN AIが提供するAIエージェントツール「JAPAN AI AGENT」が