記事ポイント1月中旬から約半年かけて育てた”幻のメロン”アムスメロンが6月1日に今季初出荷実割れしやすい希少品種ゆえ流通量が限られ、糖度・香りともに今年は高品質な仕上がり6月21日（日）は犬吠埼「犬吠テラステラス」で食べ比べ・生産者交流ができる無料イベントを開催 日本農業賞を受賞した千葉・銚子のブランドメロン「銚子メロン」が、2026年6月1日（月）に今季の初出荷を迎えます。主力品種のアムスメロンは栽培難