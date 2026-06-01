記事ポイントうちはイタチ＆うちはサスケの誕生日を記念した没入型脱出ミッションが2026年6月9日から期間限定開催赤いライト1本だけを頼りに、制限時間15分以内の暗闇脱出に挑む屋内型アトラクション脱出成功者には「ゲマキ風」オリジナルブロマイドを配布、タイムアタックランキング上位者には特別認定証を贈呈 兵庫県の淡路島に位置するアニメパーク「ニジゲンノモリ」で、「NARUTO＆BORUTO 忍里」の人気キャラクター「うち