記事ポイント物価高で求職者の意識が「月収額」より「通勤・生活コストを引いた手取りの残額」へ転換「将来続けられるか」という継続性の不安が仕事選びの新たな判断軸に浮上MAPJOBキャリアが現在地起点の地図検索で生活圏に根ざした求人探しを実現 食費や光熱費の上昇が続く中、求職者が仕事選びの優先順位を見直す動きが広がっています。マイスターがSNS「Threads」を通じて実施した調査では、提示給与の額面よりも通勤コス