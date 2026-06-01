記事ポイント18年間銀行員としてフルタイム勤務と育児・家事を両立させ、身体の「強制終了」をきっかけに日本古来の暦の智慧と再会した実体験記「動く・整える・休む」という自然のリズムを通じて、自分自身のリズムを取り戻す方法が詰まった一冊占いやスピリチュアルではなく、自然の流れと共に生きるための実践的な智慧として暦を読み解いている 2026年5月31日、こよみナビゲーターの赤嶺みきが著した『数字に縛られた私が