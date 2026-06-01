アマチュア野球界の指導者が持つ育成論、指導論に迫るインタビュー「野球導」。第３回は４月から活動をスタートさせた四谷学院（茨城）硬式野球部の本村幸雄監督（５５）。光明学園相模原（神奈川）で監督を務めた後、２０１１年からは日本ハムの教育ディレクターに転身。大谷翔平投手（現ドジャース）らスターの“教官”を務め、今回１６年ぶりにアマ球界に復帰した。異色の経歴を持つ指揮官が目指す「新たな高校野球」の形や、