記事ポイントローマ発祥の老舗ジェラート店「ジョリッティ」が初出店、東武限定コースメニューも展開1948年製FIAT500 TopolinoとVespa LX 125を会場に展示、ローマの街並みを再現「チーズとアイスSHOW」と同時開催、初出店チーズグルメやかき氷・ソフトクリームが勢揃い 東武百貨店 池袋本店の8階催事場に、イタリア・ローマの空気が届きます。2026年5月28日（木）から6月2日（火）まで、「イタリア展」と「チーズとアイスSHO