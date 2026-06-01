南海放送の入社1年目、今井陽菜アナウンサー（22）が1日までにインスタグラムを更新。自己紹介投稿を行った。「はじめまして！南海放送新人アナウンサーの今井陽菜ですはじめましての方も、いつも応援してくださっている方も、ありがとうございます」と書き出した。続けて「愛媛に来て約2ケ月が経ちました。温暖な気候と暮らしやすい環境、そして温かい方々に囲まれ、日々楽しく過ごしています。柑橘類や美味しい食べ物にも恵