昨年の国勢調査で日本の人口は5年前に比べ309万人減り、減少幅が過去最大になったことがわかった。少子高齢化で人口減少が急速に進んでいる。 人口が少なくてもスイスやオーストリアのような経済的に豊かな「小国」を目指すという選択肢はもちろんある。しかし、現在の国の規模を維持するのであれば、出生率を上げるか外国人移住者を受け入れるほかない。 最近ますます世論は外国人労働者受け入れに厳しくなっているが、