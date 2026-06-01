フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が1日までに自身のインスタグラムを更新。酵素浴ショットなどを公開した。「最近の肌づくりのテーマは発酵肌内側からも外側からも整えることを意識しています」と明かし、「伺ったのは、元麻布にある酵素浴・温活サロン65℃＠65oc_motoazabu」と酵素浴をしている写真などをアップ。また、「そのあと伺ったのは、BLAIRSALON@blair_salon今回は、有福小顔矯正とオリジナ