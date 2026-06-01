25年8月16、17日にNHK総合で放送されたNHKスペシャル「シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜」のドラマパートに、40分の追加シーンを加えた映画「開戦前夜」（石井裕也監督）の公開日が7月31日に決まった。配給の東京テアトルが5月31日に発表した。「開戦前夜」は、猪瀬直樹参院議員（79）が1983年（昭58）に出版したノンフィクション「昭和16年夏の敗戦」が原案。真珠湾攻撃8カ月前の1941年（昭16）4月に、官僚、軍、民間から日