ライフスタイルの充実がミッション。部屋の模様替えやヘルシーな食事など心身のリフレッシュに励みましょう。仕事もワークスペースを変えるとやる気アップに。金運は1が勝負ナンバー。恋愛は理想の高さが仇になりそう。趣味や習い事を通じて素敵な出会いがあります。