いいと思いやってきたことに迷いが生じる週。仕事もこだわりが返って停滞を招く恐れも。一度ガラリと目線を変えたり、手放すことが回避策に。また金運は貯めるより楽しく使うと潤います。恋愛はお互いの浮気心が要因で関係が殺伐しがち。癒されるスポットに足を運部と○。