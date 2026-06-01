新たな事を始める好機。出だしがいいとすべて上手くいきそう。仕事は自分のペースで合理的にこなせる暗示が。転職活動も○。ただ週末はそそっかしくなり怪我をしがち。気をつけて。金運はラッキーサプライズに恵まれます。恋愛は海外旅行や初めて行く場所で愛が深まります。