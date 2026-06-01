心踊るイベントが目白押しな週。人気運にも恵まれます。また仕事は営業や交渉系でパワーを発揮しそう。美容は波乱。頑張り過ぎてリバウンドに苦しむ恐れが。緩いエクササイズを心がけましょう。恋愛は相手のいいなりになるのはNG。自分の想いを伝えた方が進展します。