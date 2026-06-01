穏やかな思考が幸運を招く週。仕事も闘争心を抱き動くと運が乱れそう。今頑張れる事を淡々とこなして。金運は内面のブラッシュアップの投資にツキあり。対人面は利害関係のない人が開運パーソンに。恋愛は予期せぬ相手から告白されたり嬉しいプロポーズが期待できそう。