健康が不調な週。仕事のストレスなどで胃腸やスキントラブルに見舞われそう。内臓を温める食事を心がけましょう。また通信系でのアクシデントにも注意。他者への発言は慎重に。金運はバランス良く回すと安定します。恋愛は人の誘いに乗り出向いた場所に運命が潜んでいそう。