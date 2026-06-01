仕事運が好調な週。チャームポイントを生かしチャンスを掴めそう。また目上から絶大な信頼を得られる暗示も。ただあちこちにいい顔をし過ぎ疎まれる恐れが。基本はクールなスタンスを心がけましょう。恋愛は聞き上手に振る舞うとモテそう。カップルは買い物デートが○。