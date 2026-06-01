今まで種を撒いてきたことが花開く週。最後まで気を抜かずに頑張って。また仕事＆金運は情報やトレンドに敏感に目を向けることが成功アクション。ラッキーサプライズが舞い込むかも。恋愛は受け身で待っているだけでは運命が逃げることに。華やかなトーク力が決め手。