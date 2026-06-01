社交運が活発な週。カリスマ的な魅力を発揮し多彩な人脈を築けそう。また仕事はグローバルな分野でチャンスが舞い込む暗示が。留学も狙い目。金運は欲しいものを我慢すると返って運が下がるかも。恋愛は、顔見知りが集まるパーティーやイベントに出会いが潜んでいます。