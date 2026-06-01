今まで興味のなかったことに関心が芽生える週。面白そうと感じたらどんどん形にしていきましょう。仕事は転職や独立にツキあり。また、美容は海外での施術や痩身術で成功しそう。恋愛は優柔不断なタイプにパワーを落とされがち。中々会えない相手とも早めに縁を切って。