フットワーク軽く行動できる週。頑固モードだった人も柔軟に思考回路が回り出します。仕事はインスピレーションが武器に。特に最初にピンときたことを変えずに実行して。金運は美意識に優れリュスクな買い物を楽しめそう。恋愛は一人で考えず友人にアシストを頼むと○。