優柔不断＆直感が鈍る週。決断事などなるべく周囲に委ねた方が賢明かも。また、週末は金運のアクシデントに気をつけて。お金の管理は万全に。美容運は好調です。イメチェンも○。恋愛は演出力がものをいう星回り。好きな相手をドラマチックな場所へと誘導してみましょう。