男性客の頭などを金属製の工具で殴るなどして殺害しようとした疑いで、網走市の飲食店経営の男が逮捕されました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、網走市の金沢健司郎容疑者47歳です。金沢容疑者はきのう午前0時半から午前1時ごろまでの間に、網走市内の自身が経営する飲食店内で、38歳の男性客に対し、金属製の工具で頭を殴るなどして殺害しようとした疑いです。男性は頭などから出血したものの、命に別条はありませんでした。調