山本由伸が圧巻の10奪三振(C)Getty Imagesドジャースの山本由伸が現地時間5月31日、本拠地でのフィリーズ戦に先発登板し、6回途中104球を投げて4安打無失点、メジャー自己最多タイとなる10奪三振と好投した。今季5勝目の権利を得ている。【動画】見事な制球力！山本由伸、見逃し三振を奪うシーンをチェック初回は先頭のカイル・シュワバーを内角低めのシンカー、ブライス・ハーパーには外角低めにカットボールを投じて見逃し三