俳優の町田啓太の「美しすぎる」オフショットが、話題を呼んでいる。日本テレビ系連続ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（土曜・後９時）で主演を務めている町田は、３１日までに自身のインスタグラムを更新。撮影のひとコマや、一転してリラックスした表情を浮かべたオフショットなどをアップし「この先も是非見届けてください」と呼びかけた。この投稿にファンからは「オフショットが美し過ぎます」「とっても爽やか〜」「