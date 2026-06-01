愛知県警本部1日午前0時15分ごろ、名古屋市中川区尾頭橋2丁目で「民家が燃えている」と119番があった。愛知県警中川署によると、現場から2人が救助され、搬送先の病院で死亡が確認された。住人の山本孝さん（82）と妻（79）と連絡が取れておらず、身元の確認を進めている。署によると、山本さん宅は2人暮らし。火は約6時間後に消し止められ、木造2階建てが全焼した。現場はJR尾頭橋駅から南に約500メートルの住宅地。