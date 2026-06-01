ショップライトLPGA最終ラウンド、8番ティーで笑顔を見せる岩井千怜＝5月31日、ニュージャージー州ギャロウェー（ゲッティ＝共同）【ギャロウェー（米ニュージャージー州）共同】米女子ゴルフのショップライトLPGAは5月31日、ニュージャージー州ギャロウェーのシービュー・ベイコース（パー71）で最終ラウンドが行われ、2位で出た岩井千怜は69で回り、通算6アンダーの207で4位だった。同じく2位スタートの岩井明愛は74と崩れ、1