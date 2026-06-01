小説『今度は異性愛』の作者、松浦理英子さんにインタビュー。小説を書くと、日常が更新されていく感じがある「まともに異性愛を書いてもつまらないので、あえてタイトルで“これを書きますよ”という信号を出しつつ、異性愛をメタレベルに考察してみようと考えました」という松浦理英子さんの新作小説のタイトルは、『今度は異性愛』。語り手は宮内祐子、六十三歳、アマチュアのBL作家だ。彼女はコロナ禍で筋トレに励むうち、異性