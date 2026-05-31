アイドルグループ・STU48の石田千穂が31日、東京のKanadevia Hallで卒業コンサートを開催した。1期生として加入し、デビュー当初からフロントメンバーとしてグループを牽引してきた彼女が、思い出の地で9年間の集大成となるステージを披露した。 ライブは、2020年1月に同会場で開催された自身初のソロコンサートと同様に、入場時に配布されたお面を身に着けた観客の中に紛れてサプライズ登場する形でログインして続きを読むThe pos