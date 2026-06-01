アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書をめぐり、トランプ大統領が大幅な修正を加えたと報じられました。CBSテレビは5月31日、アメリカとイランの停戦を60日間延長して核兵器開発問題を話し合うための覚書について、トランプ大統領が29日にホワイトハウスで開いた会議で大幅な修正を加えたと報じました。関係者の話として伝えたもので、修正点は、ホルムズ海峡に関する事項と、イランが貯蔵する高濃縮ウランの処分方法に関するも