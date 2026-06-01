おととい、東京・町田市にある警察署の駐在所で、けん銃で自殺を図ったとみられる30代の男性巡査長がきょう未明、入院していた病院で死亡しました。おととい午前7時ごろ、町田市にある町田警察署の高ヶ坂駐在所で30代の男性巡査長が血を流して倒れているのが見つかり、病院に搬送されました。警視庁によりますと、男性巡査長はけん銃で自殺を図ったとみられていて、病院で治療を受けていましたが、きょう午前1時ごろ、入院していた