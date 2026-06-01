台風6号はこれから沖縄や奄美地方を直撃し、災害級の暴風雨となる恐れがある。沖縄・宮古島市には暴風警報が発表されていて、最大瞬間風速23メートルを観測している。台風6号はこれから夜にかけて沖縄本島に強い勢力で最も接近し、宮古島は間もなく暴風域に入る見込み。2日朝には奄美地方に最も接近し、3日にかけて本州の沿岸部を沿うように進んで、九州から関東の広い範囲で警報級の大雨となる可能性がある。沖縄・奄美地方では災