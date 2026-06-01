女優の横山めぐみさん（56）が自身のインスタグラムを更新。美容医療について持論をつづりました。【写真】横山めぐみさん、56歳の美肌横山さんは「少しでも綺麗にしていたいという気持ちはあるけれど」とした上で、「女優なので幅広い役を演じるために美容医療はしないで自然に歳を重ねたいと思っています」と自身の思いを明かしました。実践する美容法は「私の美容は食事と睡眠が第一」だと紹介。「美容室やネイルサロンプラ