俳優の坂口健太郎さん（34）が役作りのため体重を増量し、話題となっている。【動画】「坂口健太郎、ゴツくなったな」激変だと話題…最新ビジュアル坂口さんは、今年10月放送予定のTVドラマ「kiDnap GAME」（フジテレビ）の公式Xの動画に、共演者の俳優イ・ジュンギさんとともに登場。これまでは華奢でやさしいイメージが強かった坂口さんだが、最新動画の中では短髪で、がっしりとした体型に激変している。ドラマの公式サイトによ