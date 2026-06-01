新しいコンプリートモデルまで登場したノアトヨタのファミリーミニバン「ノア」は、2026年5月、シリーズ全体で2回の一部改良を行っただけでなく、新たなコンプリートモデルまで投入しました。今回は、新ノアの進化の特徴を解説します。かつてFRレイアウトを持つ商用車「タウンエース」ベースのミニバンとして、サブネームの「ノア」が与えられた「タウンエースノア」が登場し、ファミリーユースで大活躍しました。【画像ギ