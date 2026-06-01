人気レースクイーンでモデルの央川かこ（31）が1日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。“かこT”＆ショーパン姿を披露した。胸にオレンジ色で「KakoFamilly」のロゴの入ったTシャツをアップし、「毎年ファンの方が横断幕の協賛の皆さん用に作ってくださるTシャツ今年のデザインも可愛すぎる」と説明。続いて、「かこTシャツ」とつづり、このTシャツにデニムのホットパンツ姿の写真をアップした。央川は