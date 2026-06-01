1990年代前半に一世を風靡した桜樹ルイ(57)が1日までに自身のインスタグラムを更新。近況を報告し、里美ゆりあとの2ショットを公開した。「4月に里美ゆりあさんと、焼肉ご飯に行ってきました」と報告し、ほおを寄せ合っている2ショットなどをアップ。「本当に可愛い可愛いゆりあさん楽し過ぎて、はしゃぎ過ぎました！焼肉の後は、ゆりあさん行きつけのBarへ。最高の1日になりました！動画はザワザワした音が出るから再生に