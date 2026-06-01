将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」予選Aリーグ第1試合、TDIルシーグ横浜VS九州サザンフェニックスが5月30日に放送された。試合は九州サザンフェニックスが怒涛の4連勝を決めるなど通算5勝2敗で勝利を収めたが、第2ステージの第6局でTDIルシーグ横浜の斎藤明日斗六段（27）が見せた熱すぎる闘志と、前代未聞の“数値”に将棋ファンが騒然となる一幕があった。【映像】心拍が“170bpm”をマークする